© LGU+

Déi 2 Apparater ginn et geschwënn an engem: Rendez-vous tëscht engem Smartphone an enger Dron. U sech kéint ee vun engem Handy schwätzen, dee fléie kann!Mat der Aféierung vun der Dron, konnt bal all Mënsch spektakulär Fotoen oder Filmer vun eisem Planéit (oder vu sech selwer) ophuelen. An enger Zäit, wou Dronen nach an enger ganz staarker Entwécklungsphas sinn, ginn et schonn nei Konzepter, fir déi mat aneren Apparater ze koppelen, wéi zum Beispill engem Smartphone.E portabelen Telefon, deen zum Beispill während engem Video-Uruff fléie kann, fir eng breet Vue ze offréieren, oder d'Méiglechkeet unzebidden, de perfekte Selfie ze knipsen. Ob een am Bett läit, oder am Gaangen ass op Fielsen ze kloteren, dëse "Smartphone-Fliger" verfollegt säi Besëtzer iwwerall, wéi den ideale Partner deen näischt verpasst.Dës nei Evolutioun an der Smartphone-Welt ka seng Batterie automatesch vum selwen nei oplueden an ass mat engem ganz staarke Flash equipéiert. Déi südkoreanesch Firma huet de Projet 505 by LGU+ genannt.Prototyppe ware bis elo ganz populär bäi Spezialisten a Fans, de kommerzielle Wee vum neien Apparat muss nach ageleet ginn. Bis elo goufe weder Datum nach Präis präziséiert, mä Analysten no misst och de Marché extrem un dës nei Mëschung tëscht Dron a Smartphone intresséiert sinn.Technologie kennt am Moment an der Smartphone-Welt keng Grenzen an et wäert héchstwahrscheinlech nach net esou séier eriwwer sinn.