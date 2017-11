A China gëtt et kee Vältesdag awer dofir gëtt et een Dag fir Leit, déi Single sinn. Zanter 2009 huet de chineseschen Online-Shopping-Ris Alibaba een Dag lancéiert, wou d'Präisser alleguer ganz staark reduzéiert ginn. Den 11. November ass also bäi hinnen den "Single-Dag", wou all Mënsch awer u sech dovunner profitéiere kann. Während 24 Stonnen ginn et op all Deel vum Site extrem interessant Reduktiounen a Promotiounen, een Dag dee sech ganz séier zu engem reegelrechte Rendezvous a China entwéckelt huet, bis dass et dëst Joer de gréisste Shopping-Dag op der Welt gouf.



Déi Responsabel vum Site hunn d'Kombinatioun vun der Zuel "1" benotzt, déi een am Datum vum 11.11 erëmfënnt. D'Chinesen déi meeschtens alles iwwer Internet bestellen, hu beim Konzept direkt matgemaach a verpassen zanter 8 Joer deen Dag net méi fir déi bescht Affären um Internet ze maachen: Bijouen, Kleeder, elektronesch Apparater, Miwwelen a souguer Autoen ginn hei fir aussergewéinlech Präisser verkaf.



Een Dag virum Lancement gouf um Freideg eng grouss Feier mat Staren wéi Nicole Kidman, Pharell Williams oder och nach Jessie J organiséiert, fir aus deem Dag een nach méi staarke Rendezvous ze maachen wéi déi Jore virdrun.

© afp

D'Internauten hunn dat och net aneschters gesinn, well um 2 Minutten op Hallefnuecht, also 120 Sekonnen nom offizielle Start, hat de Compteur, dee live op der Tëlee iwwerdroe gouf, méi wéi 2 Milliarden Euro gewisen.



Engem Analyst a Spezialist vum E-Commerce no, huet dësen "Single-Dag" eleng dem Site vun Alibaba ronn 16 Milliarden Euro an engem eenzegen Dag bruecht. De chinesesche Maart representéiert ongeféier 710 Millioune Leit, déi den Internet reegelméisseg benotzen, dat si ronn 20% vun all deene Leit, déi op der Welt surfen.



Zum Schluss vum 24-Stonne-Marathon goufe méi wéi 168 Milliarden Yuan enregistréiert, dat si ronn 21 Milliarden Euro. En Endresultat, dat dëst Joer de Gewënn vum amerikaneschen "Black Friday" iwwerholl huet. De Solden-Dag an Amerika war bis elo de gréisste Shopping-Dag op der Welt.