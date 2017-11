Am Mëttelpunkt vun der "Medica" steet déi digital Vernetzung an alle Gesondheetsberäicher.



Presentéiert ginn Nouveautéite wéi zum Beispill eng intelligent Plooschter, déi den Heelungsprozess vun enger Wonn iwwerwaacht, en 3D-Datebrëll fir Chirurgen am OP oder en Headset aus Südkorea, deen duerch minimal Stroumstéiss soll Depressioune kënne reduzéieren.



Iwwer 5.000 Exposanten aus 66 Länner presentéieren bis en Donneschdeg hir Produite fir Patienten, Spideeler an Dokteren.