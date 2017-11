De QT ass e sougenannten Assistenzroboter, deen am Kader vum Projet „feel safe“ vun der Uni Lëtzebuerg,an Zukunft och fir Senioren an den Asaz komme soll.

QT: Den Assistenzroboter (13.11.2017) A sougenannte Pilotetude soll erausfonnt ginn, ob de QT iwwerhaapt an dee Beräich passt, wou hien agesat soll ginn.

Déi exakt Funktioun, déi de Roboter spéiderhin anhuele soll, steet also nach net fest. Déi soll an eben dëse Pilotstudien konkretiséiert ginn an d'Erfahrungen an d'Meenunge vun den Testpersoune solle mat afléissen.