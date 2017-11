© BKAV

Zanter dem 9. November behaapt eng vietnamesesch Cybersécherheetsfirma, den neien "Face ID"-System um leschten iPhone X gehackt ze hunn. Hei geet et drëms, d'Gesiicht vum Benotzer z'erkennen, fir de Smartphone opzemaachen.D'Firma, déi sech Bkav nennt, huet also ëffentlech matgedeelt, déi fonkelnei Sécherheetsmesure, déi verschidden 3D-Sensore benotzt, ëmgaangen ze hunn. Dat Ganzt ass hinnen a manner wéi enger Woch, nodeems se den iPhone X kruten, gelongen.Fir dësen Test fäerdegbréngen ze kënnen, hunn d'Chercheuren eng Mask benotzt, déi manner wéi 150 Dollar kascht. Online gouf zousätzlech e Video gepost, an deem hir Leeschtung gewise gëtt, allerdéngs ouni vill Präzisioune vun der Method ze kommunizéieren.

U sech gesäit et wierklech wéi eng bëlleg Bastelaarbecht aus, an et wonnert ee sech, dass esou eppes Einfaches géint déi anscheinend ultra sécher Systemer vun Apple gewonnen huet. Et wier anscheinend eng Mask, déi mat engem 3D-Printer produzéiert gouf a mat Fotoe vum potentiellen "Handybesëtzer" vermëscht gouf an domadder konnt de Mechanismus getäuscht ginn. Aner Tester, wéi zum Beispill déi vu Wired, hu bis elo net geklappt, well hei just héichwäerteg Maske benotzt goufen, déi zum Beispill och a Filmer an den Asaz kommen.D'Zonen, wou Fotoe gepecht goufen, sinn déi, déi vum Face ID benotzt ginn, fir e Gesiicht z'erkennen. D'Nues gouf och mat der Hand, vun engem spezielle Kënschtler aus Silikon gebaut. Och wann de Preis vun der Mask nach niddreg ass, waren e puer Stonnen, eng gewësse Kompetenz a ganz präzis Elementer vum Gesiicht néideg, fir op dëst Resultat ze kommen.

D'Spezialiste vun der Firma hunn och betount, dass eng méi genee Analyse vun der Strategie vun Apple et erméiglecht huet, fir esou een Trick hinzekréien. Esou een Hack géif net géint egal wie geriicht sinn, mä wier nëmme fir wichteg Leit "reservéiert", wéi zum Beispill Milliardären, CEOen, politesch Responsabeler oder Leit, déi beim FBI schaffen.



Déi vietnamesesch Cybersécherheetsfirma huet bis elo nach keng Präzisioune publizéiert, wéi se am Detail zum Resultat komm sinn. Virgesinn ass awer, dass e weidere Video online gesat gëtt, mat Detailer vun der Fabrikatioun vun der Mask, déi de "Face ID" ëmgoe konnt. Präzisiounen, déi den tatsächleche Sécherheetsniveau vum System wäerte bestëmmen.