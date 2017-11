D'Stories an d'Days wäerte vun elo un just nach eng Optioun sinn, gläichzäiteg um Site an um Messenger. Dës d'Kéier ass et een Daum no ënnen!

Dat, wat am Mäerz als grouss Revolutioun um soziale Reseau sollt sinn, a komplett ouni Limitt vu Snapchat kopéiert gouf, wäert am Laf vun den nächsten Deeg rationaliséiert ginn, esou Facebook an engem Communiqué.Op der enger Säit goufen d'Stories op der App, an op der Anerer d'Days um Messenger lancéiert. Zwou nei Optiounen, déi sech ganz kloer vun der Konkurrenz inspiréiert haten a provisoresch Biller proposéiert haten déi nëmme vu Kollege während 24 Stonne visibel waren.Vill Variante mat Filteren oder Maske goufen op 2 Kanäl proposéiert, vill Aarbecht gouf hei investéiert, mä d'Resultat war eendeiteg: keen huet se richteg benotzt. Facebook profitéiert och vun der Geleeënheet, fir den "Direct"-Service ofzeschalten, déi Optioun, fir engem privat an zäitlech limitéiert Messagen ze schécken. Vun elo u gëtt normal, op déi klassesch Manéier matenee kommunizéiert, ouni dass iergendeng Noriicht verstoppt gëtt.Dës 2 Optioune waren esou dacks eidel, well kee se benotzt huet, dass Facebook se duerno mat Profilbiller gefëllt huet, déi e bëssen duerch Zoufall do gewise goufen.Iwwregens huet och de soziale Reseau e Kampf géint onéierlech Säite lancéiert, déi zum Beispill verschidde Knäppercher vum Site benotzt hunn fir "Likes" op eng dubiéis Manéier ze sammelen. Esou goufen an de leschten Deeg verschidde Säiten entweder ganz staark limitéiert oder souguer ganz blockéiert.Op Instagram, deen anere Reseau, deen dës Optioun proposéiert an zu Facebook gehéiert, sinn d'Stories esou beléift, dass verschidde Leit nëmme nach doduerch hir Fotoe mat der Welt deelen.