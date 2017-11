© afp

Et ass déi éischt connectéiert Pëll, déi um US-Marché autoriséiert gëtt. Déi amerikanesch Food and Drug Administration huet hiren Accord ginn, fir eng vun deenen neie Pëlle benotzen ze kënnen.Dës Léisung kontrolléiert ob Patienten hiert Traitement richteg suivéieren a schéckt permanent Donnéeën u Persounen, déi iwwert de Prozess mussen informéiert ginn, wéi zum Beispill een Dokter oder eng Assurance, wann de Patient den Accès zougelooss huet.De System gouf vum Labo Otsuka, deen ënnert Anerem d'anti-psychotesch Medikament Abilify produzéiert, a vun der kalifornescher Firma Proteus Digital Health, déi de Sensor erfonnt huet, lancéiert. Dëse gëtt an all Pëll integréiert, a besteet aus Koffer, Magnesium a Silizium.Wann déi bis am Mo ass, produzéiert d'Pëll ee schwaacht Stroumsignal, e bësse wéi wann een eng Gromper als Batterie benotzt, esou d' New York Times . Eng portabel Statioun, e Patch, deen de Patient op der lénker Säit vu senger Broscht dréit, empfänkt d'Signal a schéckt iwwer Bluetooth d'Auerzäit vun deem Moment wou d'Pëll geschléckt ginn ass. Dës Donnéeë ginn alleguer an enger App gespäichert.Den éischten Zweck vum System ass ze kontrolléieren ob ee Patient säin Traitement richteg suivéiert, awer och, an enger zweeter Phas, hien ze warnen, wann d'Pëll nach net geholl ginn ass. Eeler Leit kéinte vun esou enger Léisung profitéieren, virun allem wa se u chronesch Traitementer gebonne sinn. Den zweeten Zweck wier eng méi detailléiert Kontroll fir sécher ze sinn, dass keng Iwwerdosis geschléckt gëtt, wéi zum Beispill no enger Operatioun mat Pëlle géint Péng.Assurancë wieren an Amerika extrem intresséiert fir hir Clienten ze suivéieren, mat Traitementer déi si zeréckbezuelt hunn. D'Fro ass dann, ob een hei wierklech nach am Respekt vun der Privatsphär ass, oder ob esou eng permanent Kontroll ze wäit geet. D'Assurancë kéinten zum Beispill méi héich Cotisatioune froen, fir déi Leit, déi de Programm net respektéieren, oder méi Niddreger fir déi, déi sech schécken. Hei gëtt direkt mat der Gesondheet gespillt, och wann et als "harmlos" fir de Kierper bezeechent gëtt. Wéi wann een doheem ouni Paus géif iwwerwaacht ginn.An der Testphas huet all Patient den Accès zu senge Donnéeën accordéiert. Duerno kann de Kontrakt geännert ginn, mä wat ass wann de System iwwerall generaliséiert gëtt an esou eng permanent Iwwerwaachung als Basis vum Kontrakt mat senger Versécherung gëllt? Big Brother...