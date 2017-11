Op der ganzer Welt gi Leit vu YouGov sondéiert, wat e globaalt Resultat vun der Populatioun um ganze Globus ergëtt. Bäi engem Sondage hu sech eeler Leit zu Wuert gemellt fir hir Gewunnechten um Internet ze analyséieren an ze beschreiwen.Mëttlerweil hu 7 vun 10 Senioren een Smartphone an 87% vun hinnen surfen um Web e puer Mol am Dag. Déi Meescht benotzen och sozial Reseauen, mat enger ganz klorer Preferenz fir Facebook. 70% vun de Senioren déi beim Sondage matgemaach hunn, sinn op der Plattform ageschriwwen.Wat déi jonk Generatioun schonn zanter Jore mécht, fänkt bäi dëser Kategorie un, een Interêt ze fannen. E-Mailen ze verschécken ass déi Aktivitéit déi se am Meeschte bedreiwen. Online Bank-Operatiounen oder online-Shopping ass am Gaang ëmmer méi Senioren unzezéien: Sécherheet, Liichtegkeet a Vitesse si nëmmen e puer Grënn fir dës Léisung méi wéi eng Kéier de Mount ze benotzen.Et gëtt och keng Limitt an der Zäit fir frou ze sinn, no sech ze kucken a wie weess, och de richtege Partner ze fannen. Esou sinn 8% vun de befrote Leit op engem Dating-Site ageschriwwen. Eng Manéier, seng sozial Relatiounen méi intressant ze gestalten, och wann et virtuell bleift. Eng konstant Zuel, och no 75 Joer.Am grousse Ganzen behapten 80% vun den eeler Leit dass den Internet a seng Servicer ganz staark dozou bäidréit, hiert Liewe méi einfach, méi praktesch awer och méi schéin ze maachen.