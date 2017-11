An engem Video gesäit een e Roboter an e Parcours, mat verschidde Maueren, déi ëmmer méi héich ginn. Dat mechanesche Monster soll einfach driwwer sprangen. Mat verschidde Techniken, fir d'Héicht awer och säi Gläichgewiicht ze meeschteren.



Eng ganz spektakulär Sequenz, déi net all Mënsch géif fäerdegbréngen. Ouni Problem an ouni Desequiliber bréngt den Atlas all Sprong fäerdeg, ouni ze falen. Mat als genialen Ofschloss engem Salto no hannen ouni laang ze zécken. Mat zwee "Féiss" kënnt en dann nees um Buedem un, eng perfekt Maîtrise vu senge Beweegungen.



Alles, wat hei gewise gëtt, versprécht vill: Gläichgewiicht, Vitesse, Analyse vum Terrain. Den Atlas ass esou wéi seng Kreateuren e viru Kuerzem beschriwwen haten: "den dynameschsten Humanoid vun der Welt"!



D'Fro ass elo, wat dës Firma mat esou engem Roboter wëll erreechen? Wéi eng Aarbecht esou eng Maschinn kéint iwwerhuelen? Dat gouf vun Boston Dynamics nach net präziséiert. Well fir ze turnen, bréicht een awer keng Maschinnen, amplaz vum Mënsch.