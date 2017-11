Un homme nage avec des lunettes de réalité virtuelle permettant de visionner des films sur les dauphins à Apeldoorn, aux Pays-Bas, le 31 octobre 2017 © AFP

Déi Déiere musse physesch net am Waasser sinn, fir ze hëllefen. Wann een nëmmen un Delfinen denkt, geet et heiansdo scho besser. Eng therapeutesch Heelkraaft fir Leit, déi mat engem Handicap liewen oder eng chronesch krank sinn.



Et denkt een u Freed, Gléck, Fräiheet, Liichtsënnegkeet,esou e Responsabel vum Projet "Dolphin Swim Club". Eng aner Manéier, Leit ze heelen an hinnen op d'mannst eng Paus an hirer Krankheet ze garantéieren.



Eng Koppel aus Holland huet laang dru geschafft, fir dëse Projet ze konkretiséieren. Si wëllen all Mënsch d'Chance ginn, d'Magie vun engem Treffe mat engem Delfin erliewen ze kënnen.



Enn 2015 hate se hiren éischte Film iwwer Delfinen erausbruecht, eng Produktioun, déi ee mat engem virtuell-Realitéit-Brëll genéisse kann. Dëst Joer koum eng kleng Revolutioun dobäi: de Film kann een elo och am Waasser kucken. Mat engem speziell fir si gebaute Brëll, deen aus recycléiertem Plastik an engem 3D-Printer gedréckt gouf.



