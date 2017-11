© afp

D'Bundesnetzagentur versteet kee Spaass, wann et ëm Iwwerwaachung geet. Dat huet d'Instanz virum leschte Weekend bewisen, andeems en offiziellen a klore Verbuet vu connectéierten Auere fir Kanner publizéiert gouf.Am Communiqué begrënnt de President Jochen Homann, dass "d'Elteren dës Objete benotzen, fir dat ze héieren, wat am Ëmfeld vun hire Kanner passéiert, an déi mussen dofir als onerlaabte Verbindungssystemer behandelt ginn". Der Agence no ginn d'Aueren och dacks benotzt, fir de Proffen an der Schoul nozelauschteren, wat natierlech net soll geschéien.Smart-Auere gi weiderhi fir Erwuessener zougelooss, mä den "Babyphone"-Modell fir Kanner tëscht 5 an 12 Joer gëtt definitiv als geféierlech klasséiert. Connectéiert Apparater, déi mat engem GPS a mat engem Mikro equipéiert sinn, kënnen ëmmer piratéiert ginn.Zum Beispill kéinten onéierlech Leit d'Sécherheet vun Aueren oder Spiller, déi och am A vun der Bundesnetzagentur sinn, knacken an esou a Kontakt mat Kanner kommen, ouni dass d'Elteren dovunner Bescheed wëssen. D'Autoritéite froen also d'Familljen, déi esou Apparater doheem hunn, déi am beschte Fall komplett ze zerstéieren.Op der Säit vun den däitschen Autoritéite goufe Mesurë géint Firmae geholl, déi dës Spillsaachen um Internet verkafen, ouni ze präziséieren, wéi streng dës ausfale wäerten.Am Januar hate se schonn eng connectéiert Popp vum Maart geholl, an dat zwee Joer no hirer Kommerzialisatioun, well se "ze intelligent" war. Eng Lück an der Sécherheet hat et awer fir Pirate méiglech gemaach, verschidde perséinlech Donnéeë ganz einfach ze klauen. E Student vun der Universität des Saarlandes an Däitschland hat bewisen, dass eng ganz einfach Connectioun iwwer Bluetooth en direkte Kontakt mam Kand zougelooss hat.D'Spiller ginn ëmmer méi intelligent, leider gëtt et ëmmer méi Leit, déi och genee wëssen, wéi ee mat dëser Intelligenz eens gëtt a se manipuléiert, wann een op onéierlech Gedanke kënnt. Et heescht also, virun allem viru Chrëschtdag beim Akaf opzepassen!