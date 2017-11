© afp

OnePlus oder Wiko si scho bekannt dofir, dass si grouss Quantitéite vun Informatioune bäi hiren User sammelen. Elo gouf och den amerikanesch Ris Google dobäi erwëscht.Online Journalisten hunn effektiv erausfonnt, dass Google-Serveure permanent d'Nummere vu GSM-Kaarten an all Android-Apparat späicheren. Eng ID, déi fir all Handy-Operateur eenzegaarteg ass, an déi eng ganz präzis Lokalisatioun duerch d'Triangulatioun-Technik mécht dëst méiglech.Google huet kuerz no der Publikatioun vun der News dës Sammlung tatsächlech confirméiert, mat als Präzisioun, dass d'Donnéeë ni gespäichert goufen. Dës Adresse ginn zanter Januar gesammelt, fir, anscheinend, "eng besser Vitess a Performance beim Verschécke vu Messagen z'erreechen".Dës Informatioune wieren anscheinend ni richteg benotzt ginn. Google huet och versprach, déi bis zum Schluss vum Mount net méi ze sammelen. Dës Kollekt huet mam Update vum Firebase Cloud Messaging ugefaangen, e Service, deen zanter 2014 zu Google gehéiert an an all Android-Apparat integréiert ass. Et ass net kloer, firwat dës Detailer wichteg sinn, fir Messagen oder Notifikatiounen ze verschécken, mä d'Journaliste vu Quartz hunn erausfonnt, dass d'Sammelen iwwer all Terminal geschitt, permanent an esouguer och, wann d'Geolokalisatioun um Smartphone ausgeschalt ass oder wa keng SIM-Kaart am Apparat dran ass.Dëst Verfueren ass an den allgemenge Condition d'utilisation vu Google net kloer definéiert. D'Firma vu Mountain View erkläert just, dass "verschidden Technologië benotzt ginn, wéi zum Beispill IP-Adressen, GPS-Signaler oder aner Sensoren, fir Wifi-Routeren oder Antennen erkennen ze kënnen". Eng zimlech onpräzis Manéier, hir Technik z'erklären, fir esou ganz diskret Informatiounen iwwer all Android-Apparat ze sammelen.