Wéi de Konzern e Mëttwoch zu San Francisco bekannt ginn huet, sollen d'User mat dësem Programm kënnen zeréckverfollegen, ob si tëscht Januar 2015 bis August 2016 op Facebook oder Instagram op Contenuen vun der Internet Research Agency gestouss sinn. Des Agence gëllt als Auteur vun der russescher Propaganda, déi och soll Afloss gehat hunn op den Ausgang vun de Presidentiellen am November d'lescht Joer an den USA. Den amerikanesche Kongress hat Facebook an aner Internetkonzerner doropshin opgefuerdert, hir User iwwer méiglech Influenzen duerch russesch Propaganda am Kader vun de Wahlen an den USA ze informéieren.