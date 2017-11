© YouTube

Mat 8,5 Milliounen Abonnenten war de Kanal "Toy Freaks" vum Freak Daddy scho ganz populär. Leider war de Contenu net esou wéi déi Responsabel vu YouTube dat am Reglement virgesinn. Dofir gouf dat Ganzt virun e puer Deeg ganz einfach zougemaach, esou verschidde spezialiséiert Säiten an den USA.Amplaz vun de 500 Videoe vum Greg Chism mat sengen Duechteren, gesäit een elo eng Noriicht: "Dëse Kont ass zougemaach ginn, well en d'Reglement vun der YouTube-Communautéit net respektéiert huet".De concernéierte "geckege Papp" huet d'Promotioun vu Spillsaache mat Hëllef vu sengen Duechtere vu 7 an 9 Joer gefilmt an online publizéiert. Et kritt een hautdesdaags keen Accès méi op d'Videoclippen, mä de Contenu war schonn an der Video-Gemeinschaft bekannt: e Zoom op de Mond voller Blutt vu sengem Meedchen, wat e Mëllechzant verluer huet a kräischt. An engem anere Video gehäit de Papp eng Mouk an d'Bidde, wou seng Kanner sech grad wäschen, oder och nach Raséierschaum op de Bak vun enger vu sengen Duechtere schmiert... Meeschtens kräischen och d'Kanner wa se gefilmt ginn.YouTube sot an engem Communiqué, datt se "d'Sécherheet vu Kanner ganz eescht huelen an datt se eng ganz streng Politik hu géint Kanner, déi a Gefor sollte gefilmt ginn. De Kanal "Toy Freaks" gouf zougemaach, well seng Acteuren hei kloer an däitlech géint d'Reglement verstousst hunn. Eng méi breet Analyse vum Contenu gëtt mat Trusted Flaggers-Experten duerchgefouert". Dat sinn déi aner Usere vun der Plattform, déi mat Vertrauen, déi Responsabel vu YouTube alertéieren, wann e Video net konform sollt sinn.Et ass net déi éischte Kéier, dass esou e Kont zougemaach gëtt. Am Mee gouf de Kanal "DaddyOFive" gespaart, well Kanner Affer ware vu ganz grausame Witzer vun den Elteren.Anscheinend wier de Mann hannert "Toy Freaks" dobäi, mat YouTube ze handelen, fir verschidde Videoen, déi "ze wäit goungen", erofzehuelen. Mä net all Contenu wier ze wäit gaangen, esou de Papp: "Et si Momenter doheem wéi an all Famill op der ganzer Welt, wou och heiansdo Kanner kräischen. Et muss ee just op den Titel oppassen, fir méi Leit unzezéien".