An den USA si Chercheuren am Gaang, Elektroden ze testen, fir eis Gefiller ze reguléieren. Zil ass, verschidde geeschteg Krankheeten ze bekämpfen.

Ass et geschwë méiglech, eis Laun duerch een Chip am Gehir ze kontrolléieren? Dat gleewen op alle Fall Wëssenschaftler, déi vun der DARPA (Defense Advanced Research Projetcs Agency) finanzéiert ginn. Et ass déi Agence, déi fir Fuerschung an Entwécklung an der amerikanescher Arméi zoustänneg ass.

Bei enger Konferenz vun der Gesellschaft vun Neurowëssenschaft hunn zwou Equippen Tester mat Implantater annoncéiert, fir eis Gefiller ze reegelen. Krankheeten, wéi Depressioun, sollen hei bekämpft ginn.

Een éischt Team vun der University of Southern California huet d’Behuele vu 6 Patienten ënner d’Lupp geholl, déi un Epilepsie leiden. Eng neurologesch Krankheet, fir déi si scho mat Elektroden am Gehir behandelt ginn. Während 3 Wochen hunn d’Wëssenschaftler hir Gehiraktivitéit an hir Laune gemooss. Déi goufe matenee vernetzt a verglach, fir eng gewësse Widderhuelung festzestellen.

Eng zweet Equipe vum Massachusetts General Hospital baséiert hir Approche éischter op geeschteg Pathologie, wéi Fäll vu Leit, déi Problemer hunn, fir sech ze konzentréieren. Si wëllen hei eng “Kaart” vun der Gehiraktivitéit am Verglach mat deem Behuelen zeechnen. Esou kënnen d’Wëssenschaftler Algorithmen entwéckelen, déi d’Gehir elektresch stimuléiere fir, zum Beispill, sech nees op eng konkret Aarbecht konzentréieren ze kënnen. Dëst Verfuere soll och vun der kalifornescher Grupp getest ginn.

Et ass net déi éischte Kéier, dass an der Medezin elektresch Stimulatioun vum Gehir benotzt gëtt: verschidde Parkinson-Patiente profitéiere scho vun dëser Method. Nei ass allerdéngs, dass esou Implantater, déi spezifesch fir gezillt Krankheeten entwéckelt goufen, u Mënsche benotzt ginn.

Fir déi amerikanesch Arméi wier dës Léisung eng Méiglechkeet, géint Depressioun an de Stress nom Krich vun Zaldoten ze kämpfen.