D'Kreateure vu Video-Spiller haten d'Potential vun dësem neie "Brëll" direkt entdeckt: eng nei "immersiv" Manéier, fir ze spillen, fir eege Welten z'entwéckelen an esou nei Clienten unzezéien.Een anere Secteur, dee sech och ëmmer um neiste technologesche Stand hält, ass d'Porno-Industrie. Mam Brëll kann een hir Säiten och konsuméieren an enger rezenter Etüd vu VrPorn no dominéieren déi Säiten, déi fir Erwuessener reservéiert sinn.Vu 5 "Virtuell Realitéit"-Sitten sinn der 3 aus deem Beräich. Allerdéngs ginn et hei keng finanziell Donnéeën. Et weess een also bis haut net, ob dës nei Consommatioun schonn een ekonomeschen Impakt huet. Den Interessi ass awer do: VrPorn ass de grousse Gewënner mat 8,583 Milliounen eenzel Visiteuren am Mount, virum offizielle Site vun Oculus, dem VR-Brëll vu Facebook mat 8,25 Millioune Visiteuren. Op den 3. an 4. Plaze kommen aner pornografesch Säiten, wéi BaDoinkVR (5,2 Milliounen) an VirtualRealityPorn (2,5 Milliounen). Op der 5. Plaz fënnt een den offizielle Site vun HTC-Vive.Vun den 50 Säiten, déi am meeschte opgeruff ginn, si 60% pornografesch. Un 1. Plaz intresséiert sinn d'Amerikaner, duerno kommen däitsch Useren a Bronze kréien d'Englänner. D'Fransouse kommen op déi 8. Plaz.E Maart, deen also nach vill Sputt no Uewen huet.