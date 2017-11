© afp

Deen Dag ass mëttlerweil op der ganzer Welt bekannt, fir extrem gutt Affären ze maachen: den amerikaneschen "Black Friday" huet dëst Joer och ganz Europa eruewert. D'Cliente virum Computer oder am Buttek schéngen net déi Eenzeg ze sinn, déi während engem Dag gutt op hir Käschte komm sinn: De Jeff Bezos, de Chef a Grënner vun Amazon huet richteg dovunner profitéiert, fir säi Konto (nach méi) ze fëllen.Säi perséinlecht Verméigen huet also déi symbolesch Grenz vun 100 Milliarden Dollar iwwerschratt, esou Bloomberg. Dat sinn e bësse méi wéi 83 Milliarden Euro. Keen hat dëse Montant erreecht zanter dem Bill Gates, dem Matgrënner vu Microsoft am Joer 1999. Deem säi Räichtum louch nom Forbes Real-Time Ranking virun e puer Deeg bäi "nëmme nach" 89,4 Milliarden Euro, den zweet-héchsten op der Welt.Amazon huet, wéi ganz vill aner Säiten, leschte Freiden eng "Black Friday"-Aktioun lancéiert, fir dem Client déi allerbescht Präisser op etlech Produiten offréieren ze kënnen. E Risesuccès, deen de Wäert vun der Firma op der Bourse an e puer Stonnen drastesch no uewen op 586 Milliarden Dollar gedréckt huet. Den nämmlechten Dag huet dem Jeff Bezos säi Räichtum sech ëm 2,4 Milliarden Dollar vergréissert. Eng Hausse vun 2,58% op der Wall Street ass d'Erklärung fir dëse Schwong no uewen.Am Juni hat hien op Twitter ugekënnegt, dass hie Projete siche géif, déi finanziell Ënnerstëtzung bräichten. Fir eng philanthropesch Strategie ze fannen oder "Leit kuerz Zäit hëllefen ze kënnen."