© waze

© waze

Den Editeur vun der gratis GPS-App huet e Mëttwoch eng Evolutioun am Service annoncéiert, andeems och Zweerieder hiren eegene Modus kréien. En interessanten Update fir Motosfuerer, déi och geschwë vun de villen Alertë profitéiere kënnen, déi vu Millioune Leit gedeelt ginn.Fir Motorrieder ass d'Situatioun am Trafic net ëmmer dat Wichtegst, well ee scho besser mat zwee wéi véier Rieder duerchkënnt. Dofir geet een dovunner aus, dass verschidden Informatioune fir Motoen einfach op der Säit gelooss ginn. Déi zwee original Modusse missten awer bäibehale ginn: de séierste an de kierzte Wee. Fir d'Frënn vu Motoe missten also just nach Donnéeë vu Chantieren, Radaren oder Accidenter an hirer Versioun disponibel sinn, ouni wierklech op den Trafic opzepassen, vue dass et hei net d'Prioritéit ass.Dofir misste Motosfuerer an der neier Versioun ee méi direkte Wee proposéiert kréien, wéi et bis elo de Fall war, an och méi Präzis Detailer, wat d'Auerzäit vun der Arrivée ubelaangt. Vill Leit hu sech, och am Auto-Modus, doriwwer beschwéiert.Déi grouss Klassiker, déi fir de Succès vun der App zoustänneg waren, wéi geféierlech Zone, Kontroll Zone, Wiederwarnungen, schlecht befuerbar Stroossen oder geféierlech Wiederkonditioune bleiwe fir Motorrieder an der Offer.Allerdéngs bleift et beim Motofueren e bësse komplizéiert, onpraktesch an onsécher, eng Gefor ze mellen. Eng gutt Iddi wier zum Beispill, fir eng méi ergonomesch Interface virzegesinn, mat Knäppercher, déi méi grouss sinn, zum Beispill.Fir awer richteg vun der Interface um Moto oder Scooter ze profitéieren, misst ee sech schonn e spezielle Stänner, wou de Smartphone fixéiert ka ginn, kafen. E klengen Invest misst e Waze-User also virgesinn, wann hie seng App mat op säin Zweerad wëll huelen.