Vill User hu sech op Twitter an op Internetportaler wéi "downdetector.com" an "allestörungen.de" opgereegt, dass näischt géif goen.



Och Leit vun der amerikanescher Ostküst, Südamerika, Groussbritannien an Indien hate mat Problemer ze kämpfen.



D'App ass opgaangen, mä et konnt ee keng Messagë verschécken. Déi éischt Problemer goufe géint 18 Auer gemellt. Kuerz no 20 Auer huet WhatsApp dunn nees funktionéiert.



Dës Messenger-App gëtt weltwäit vun iwwert eng Milliard Leit genotzt.