U sech ass et keng grouss Iwwerraschung, de Vizepresident vu Microsoft hat et virun 2 Méint annoncéiert: Den neie Browser Edge kënnt op Android an iOS. Den Joe Belfiore huet och annoncéiert, dass Google Play als éischt den 29. November zerwéiert géif ginn, fir Ufank Dezember géif dann och den AppleStore un d'Rei kommen.



Dës Versioun ass vill méi stabel wéi déi, déi bis elo ze kréie war. Mat dësem Schratt wëll Microsoft definitiv säin Echec an der mobiller Welt vergiessen dinn - eng Néierlag, déi als Konsequenz de Schluss vum Windows Phone de leschte Summer hat an duerno och den Doud vum Windows 10 Mobile, dat war deleschte Mount.



Déi zwee aktuell Gewënner um Marché vum mobille Browser heesche ganz kloer Chrome a Safari, genee déi wëll d'Firma vu Redmond am séiersten iwwerhuelen. Mat dësem neie Produit wëll si dem PC-Benotzer eng onënnerbrachen Experienz op all Apparat proposéieren. Gläichzäiteg wëll si och hir Sichmaschinn Bing no vir bréngen.



Nei Online-Servicer, eng verbessert Assistenz fir de Benotzer, een Offline-Modus, dee vill Batterie spuert, eng reegelrecht "fonkelnei Experienz" beim Surfen, esou Microsoft. De Wee ass nach laang, mä den Numm ass schonn am Gaang, sech um Maart eng Plaz ze maachen.