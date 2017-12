© http://www.neilyoungarchives.com/

© afp

De Kënschtler ass bekannt fir seng Léift zum Detail. Hei gëtt all eenzel Stéck am Streaming ugebueden, awer mat der héchster Qualitéit, déi ee bäi esou engem Format fënnt.Den Neil Young, 72 Joer al, erkläert an engem oppene Bréif dass hien "de Site entwéckelt huet, fir de Fans an Historiker een exklusiven Accès zu senger Musek a sengen Archiven ze bidden - an enger eenzeger praktescher Plaz. Dat gouf et bis elo nach ni." D'Offer ass nach net komplett, si setze nach verschidden Detailer bäi, wat méi eeler Opnamen ubelaangt. All déi nei Wierker, Musek oder Filmer gi no an no publizéiert. Eng Säit déi a permanenter Evolutioun wäert sinn, esou de kanadesche Museker.D'Lidder déi een hei scho lauschtere kann, si chronologesch klasséiert. Et fënnt een all seng Solo-Titelen awer och Zesummenaarbechte mat Crosby, Stills Nash & Young, mat Buffalo Springfield oder nach mam Crazy Horse. All Lidd gëtt vun Texter begleet, awer och heiansdo Fotoen, Videoen an Informatiounen iwwer d'Opnamen, Tournéeën a bibliographesche Referenzen.10 bis elo onpublizéiert Albume fënnt een och hei, souwéi e puer Filmer déi nach ni gewise goufen. Den Neil Young präziséiert, dass et hei ëm Projete geet, déi deemools fir iergendee Grond net publizéiert goufen, mä déi meescht Lidder koume lues a lues op aner Albumen eraus.Den Zougang vum Site ass bis den 30. Juni 2018 komplett fräi, duerno huet de Rocker matgedeelt, dass eng ganz kleng Zomm gefrot géif ginn fir eng Welt ze besichen, déi hie schonn e puer Joren Zäit kascht huet.Den Neil Young Archives ass e Pilotprojet, deen aner Kënschtler dozou beweege soll, hir Musek an aner Wierker online ze setzen. "Dofir wier den Internet jo och gebaut ginn", esou nach eng Kéier de kanadesche Museker.