,Hien hat et deemools hikritt, vu sengem Computer aus eng kuerz Noriicht u säin Direkter ze verschécken. De Contenu war ganz einfach: "Merry Christmas !". Zu där Zäit gëtt dëse Modus fir mateneen ze kommunizéieren éischter an der Welt vun den Ingenieure benotzt, fir Coden mateneen ze deelen.



Mëttlerweil gëtt den SMS (Short Message Service) op der ganzer Welt benotzt. Zanter dem Joer 2000 gehéiert dës kleng praktesch Noriicht zu eisem Alldag a schéngt och, trotz der Entwécklung vu sozialen Netzwierker, nach ëmmer iwwerliewen ze wëllen an ze kënnen.



Am Duerchschnëtt ginn an eise Géigende pro Persoun ronn 9 Messagen den Dag verschéckt. Hei schwätzt ee vun engem Reflex. Och wann heiansdo d'Rechtschreiwung liicht duercherneegehäit gëtt, bleift den SMS eng séier an einfach Manéier mateneen ze kommunizéieren. Et gewinnt een sech och un eng gewësse Manéier ze schreiwen: Smileyen, Ofkierzungen an Neologisme gehéieren zu dëser SMS-Sprooch.



Natierlech mierkt een zanter e puer Joer eng Baisse vum Trafic op dësem Niveau, dat duerch nei Léisunge vun direkter Kommunikatioun, déi vu Netzwierker wéi Facebook, Snapchat oder Instagram proposéiert ginn. Et ginn och ëmmer méi Appen, déi een eegene Service ubidde wéi Whatsapp oder Viber. Hiren Impakt hänkt vu Land zu Land of. Zu Lëtzebuerg mierkt ee schonn een Ënnerscheed, mä mat Offeren déi ëmmer méi am Ëmlaf sinn, wou alles am Präis abegraff ass, passen d'Leit natierlech net esou op. Et ass éischter eng Saach vu Gewunnecht, hei geet et ëm den Nofolger vum eigentlechen SMS, deen also nach laang net gestuerwen ass.