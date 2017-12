© AFP

Hautdesdaags denkt een direkt un den 112 an engem Noutfall. De Gréngen Deputéiert Roberto Traversini huet an enger parlamentarescher Fro präziséiert, dass et fir Leit an Nout net ëmmer evident ass, ze beschreiwe wou si sech grad genau befannen. Dëst ass zeréckzeféieren op d'Panik, déi deen Ament ervirkënnt.Google huet tatsächlech d'Léisung virgesinn fir Donnéeë vu GPS, Wi-Fi a GSM-Antennen an engem Noutfall ze sammelen, fir d'Lokalisatioun vu Betraffenen méi einfach ze maachen. Allerdéngs gouf dës Funktioun, déi zanter dem Summer 2016 op praktesch all Android-Smartphone installéiert gouf, nach net an all Land aktivéiert.

Geschwënn eng App fir Lëtzebuerg

A senger Äntwert huet den Inneminister Dan Kersch erkläert, dass am Moment déi geografesch Lag vun der Persoun um Telefon vun den Noutdéngschter duerch d'Antennen vun den Handysoperateuren gesammelt gëtt. De Problem ass, d'Präzisioun vun dësen Informatioune ka vun 300 Meter bis zu 20 Kilometer variéieren, dat hänkt dovun of, vu wou aus ugeruff gëtt.Fir eng konkret Léisung zu dësem Problem ze fannen, huet d'Regierung de Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) beoptraagt eng App ze entwéckelen, déi gläichzäiteg Leit an engem Noutfall präzis lokaliséieren an awer och d'Bevëlkerung am Fall vun enger Kris oder enger uerger Situatioun informéiere kann.D'App kritt de Numm "GouvAlert.lu", gëtt gratis ugebueden an erméiglecht dem User den 112 ze kontaktéieren mat enger Rei Donnéeën déi gläichzäiteg während dem Uruff verschéckt ginn. Dës Detailer si wichteg fir d'Aarbecht vun de Rettungsdéngschter ze vereinfachen an esou méi séier d'Plaz vum Ongléck ze fannen. D'Benotze vun Donnéeën ewéi Wi-Fi oder GPS-Koordinate muss allerdéngs och vum User fräigeschalt ginn.