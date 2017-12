TNS Ilres huet eng Ëmfro lancéiert, firwat mir déi sozial Medien an eisem Alldag notzen.

Iwwer d'Hallschent vun de Leit huet uginn, dass si sozial Medie gréisstendeels benotze fir mat Kollegen a Kontakt ze bleiwen. Heibäi muss ee soen, dass 64% vun de Fraen dëse Grond genannt hunn an nëmme 46% waren et der bei de Männer. Ma virun Allem sinn et déi Jonk, déi sozial Netzwierker notzen, fir mat Frënn a Kontakt ze bleiwen.Den zweetheefegste Grond, dee genannt ginn ass a Relatioun mat de soziale Netzwierker, war d'Aktualitéit. D'Notzer wëlle sech iwwer déi sozial Netzwierker informéieren, soen 41% vun de Befroten.Da ginn déi sozial Netzwierker och nach genotzt fir sech ofzelenken, d'Fräizäit ze verbréngen, Fotoen ze posten, fir dozou ze gehéieren, fir seng Meenung ze verbreeden, Erfarungen ze sammelen, Aarbecht ze fannen a säi Liewe mat anere Persounen ze deelen.