© facebook

Fir dass Kanner sech an aller Sécherheet ausdrécken a mateneen diskutéiere kënnen, huet Facebook elo een neie Service vun Chat an Videochat erausbruecht: Messenger Kids. Am Moment ass dës nei App nëmmen um amerikaneschen App Store ze kréien an ass fir all déi Persoune geduecht, déi u sech kee Recht op een "normale" Kont um soziale Reseau hunn, also Kanner, déi méi jonk wéi 13 Joer al sinn.



Hei geet et ëm eng limitéiert Versioun vun der normaler Chat-App, déi d'Eltere fir d'éischt selwer mussen installéieren. Sief et op Smartphone, Computer oder Tablett, gëtt d'App duerno mat hirem eegene Kont gekoppelt. Esou hunn d'Elteren déi total Kontroll iwwer dat, wat um Chat-Service vun hirem Kand leeft: Frënn a Frëndinne gi vun hinne bäigesat oder erausgehäit, Gespréicher kënne moderéiert ginn an d'Zäit, déi d'Kand op der App verbréngt, kann och einfach vun den Eltere kontrolléiert ginn.



D'Elementer, déi de Kanner gewise ginn, goufen och ganz staark analyséiert an ofgeschwächt. Esou ginn an dëser App keng Publicitéit an och keng Méiglechkeete fir Online-Shopping gewisen. Dobäi gouf d'Selektioun vu graphesche Biller (GIFen, Stickeren, Masken, Animatiounen, Emojien oder och nach Hannergrondbiller) op eng kannerfrëndlech Wiel limitéiert.



© facebook



Och wann dat Ganzt "am Sënn vum Wuelfille vun de Kanner geschitt", kéint een och soen, dass Facebook endlech eng Manéier fonnt huet, fir dee Public ze cibléieren, dee bis elo net einfach erreechbar war an dass d'Firma esou seng Clientèle vu Klengem un unzéie kann. Facebook sammelt hei och Donnéeën, déi se duerno, wann d'Kanner méi al wéi 13 Joer sinn, als kommerziell Waff benotze kënnen. All eenzel Aktioun, déi op Messenger Kids passéiert, gëtt, wéi och bei all aner Service vum soziale Reseau, bei hinnen intern stockéiert a verschafft. D'Firma huet awer betount, dass déi Jonk Donnéeën nëmme fir eng besser Notzung vun der App analyséiert ginn, ouni kommerziell oder marketing Approche.



An Amerika behaapt Facebook, dass 93% vun de Kanner tëscht 6 an 12 Joer Accès zu engem Smartphone oder engem Tablett hunn. 66% vun hinnen hu souguer hiren eegenen Apparat. Vun 1.200 Elteren, déi vum Reseau gefrot goufen, hunn der 60% erkläert, dass hir Kanner, déi méi jonk sinn, wéi 13 Joer, trotzdem Accès zu dëser virtueller Welt hunn. Wier et also net méi sécher, hinne schonn eng méi sécher a kontrolléiert Plaz unzebidden, fir se un d'Reegele vum Online-Behuelen ze gewinnen?