© afp

Deem Uerteel no dierfen Luxuswuere-Produzenten Drëtt-Händlere verbidden, fir hir Produiten iwwer Ebay oder Amazon weiderzeverkafen.An dësem Fall hat eng Luxus-Kosmetikfirma geklot, well ee vun hiren Händler op d'Internet-Geschäft zeréckgegraff hat an dëst obschonns den Hiersteller dëst kloer verbueden hat.Dem Geriichtshaff no géing dëst dem Image vun de Luxusproduitë schueden.