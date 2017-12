© afp

Tëscht Januar a Mäerz 2017 ass dem Konrads Voits, engem jonken Amerikaner, eppes Cleveres gelongen: hien huet den informatesche Reseau vun engem Prisong am Bundesstaat Michigan gehackt. Säin Zil war et, dem Prisonéier säin informateschen Dossier ze friséieren.Fir d'éischt hat den Voits mat der sougenannter "Phishing"-Method ugefaangen. Hien huet den Employéeë vum Prisong E-Mailen geschéckt, déi se dunn op eng gefälschte Versioun vun der offizieller County-Websäit weidergeleet hunn. Deen Trick hat deemools net geklappt, mä dat huet de jonke Pirat net weider beonrouegt.Fir déi nächst Etapp huet hien e ganz banalen Telefon benotzt. Mat enger App, déi provisoresch Nummere proposéiert, déi een duerno einfach läscht, wa se bis net méi gebraucht ginn, huet hien an de Prisong ugeruff. Dës Nummere kann een natierlech extrem schwéier lokaliséieren. E puermol huet hien nees d'Administratioun ugeruff a sech als informateschen Techniker ausgewisen. Hien huet hinnen erkläert, dass d'XJail, d'Software vum Prisong, misst aktualiséiert ginn an dofir misste si e Fichier vum Serveur eroflueden. Esou konnt hie sech fräi an hirem System beweegen an hat Zougang op d'Dossieren vu Prisonéier, déi perséinlech Donnéeë vun den 1.600 Employéeën, d'Haftbefeeler an aner Informatiounen.Verschidden Dateie goufen op e Cloud-System erofgelueden an hien huet et fäerdegbruecht, fir den Datum vun der Entloossung vun engem Prisonéier z'änneren. Kriminell war hien awer nach net experimentéiert genuch, well hien ass gréisstendeels guer net diskret virgaangen. Zum Beispill war hien ee ganzen Dag mam Wifi vun engem Café connectéiert an dobäi gouf en och vun engem Serveur fotograféiert, well seng Aktivitéit um Computer scho bei verschidde Leit opgefall war.Seng eigentlech Verhaftung hat awer näischt mam Café ze dinn, well d'Police vu Michigan deen Dag u sech mat enger anerer Affär beschäftegt war. De jonke Kriminelle war scho bekannt, well hie schonn e puermol ee falsche Bommenalarm ausgeléist hat. Dat huet d'Beamten zu senger Wunneng gefouert. Wéi si erakomm sinn, souz hien um Computer a war am Gaang, nees eng offiziell Säit ze hacken. D'Analyse vu sengen Apparater huet erginn, wat hien alles gestiicht hat.De Voits huet sech schëlleg bekannt an hie riskéiert elo eng Prisongsstrof vun 10 Joer an eng Geldstrof vu bis zu 250.000 Dollar.