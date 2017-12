© google

"Wéi vill Sprooche schwätzt d'Priyanka Chopra?""Kann de Will Ferrell wierklech Batterie spillen?"Esou Froe ginn all Dag op Google nogesicht, an amplaz déi Persoun op déi eng oder aner Encyclopedie weiderzeschécken, proposéiert d'Sichmaschinn de Staren, fir hir Äntwerten als klenge Video opzehuelen an esou d'Äntwert direkt op "Google" ze proposéieren.Aktuell ass eng Pilot-Versioun an der Testphase. Dofir goufen ronn eng Dose Perséinlechkeete gefrot, ob si um Projet deelhuele wëllen. Déi, déi akzeptéiert hunn, hu sech am Selfie-Mode vum Handy selwer gefilmt, fir op déi meescht populärste Froen ze äntweren.Dës nei Kategorie vu Resultater nennt sech Answered on Google a weist d'Fro mat engem Ausschnëtt vum Video als Äntwert a mam Vermierk, dass de Clip och tatsächlech vum offizielle Kont vun der Perséinlechkeet kënnt. Wann een op d'Bild klickt, da kritt een de Video um vollen Ecran gewisen.Dës Versioun gëtt am Moment nëmmen an den USA an och exklusiv op Smartphonë gewisen. Hei kritt een awer eng ganz kloer Iddi vun der Manéier, wéi Google d'Leit an Zukunft informéiere wëll. An net nëmmen, fir ze wësse "wéi ee Film dem Nick Jonas säi Liewen verännert huet"... ëmmer méi Interaktivitéit an ëmmer méi Contenu mat Bild an Toun.