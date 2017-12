Enger Säit no, déi op Hightech spezialiséiert ass, wier Apple am Gaang, d'App opzekafen, déi Musek automatesch erëmerkennt.

© jp

TechCrunch huet d'Nouvelle e Freideg publizéiert, Apple kéint Shazam vun e Méindeg dem 11. Dezember un opkafen. Anonym Sourcen hunn dës Noriicht confirméiert.



Finanziell Detailer iwwer dës Aktioun si net bekannt, mä de Site behaapt, dass d'Transaktioun bei ëm déi 400 Milliounen Dollar misst leien. Bei der leschter finanzieller Ronn hat d'Musek-App eng Zomm vu méi wéi enger Milliard Dollar annoncéiert.

© afp

Weder déi europäesch Responsabel vun Apple, nach de britesche Pressespriecher vu Shazam wollten dës Neiegkeet kommentéieren.Zanter 1999 gëtt et d'App, déi Musek automatesch erëmerkennt. Am Ufank hat de System ,déi Messagen op Handye benotzt, fir Lidder ze identifizéieren. Et gi scho zanter e puer Joren Business Relatiounen tëscht den zwou Firmen, well Shazam eng vun den éischten Musek-Apps um App Store vun Apple war.Den Opkaf wier d'Méiglechkeet, fir d'Mark mam Apel seng musikalesch Offer opzestocken, Spotify, de gréisste Konkurrent op dësem Marché, wëll nächst Joer op d'Bourse goen an huet viru Kuerzem eng Kollaboratioun mam chineseschen Acteur Tencent ënnerschriwwen.60 Milliounen Utilisateure bäi Spotify géint 30 Millioune bei Apple Music. Shazam op senger Säit, confirméiert, dass seng App eng Milliard Kéieren erofgeluede gouf. D'Rechnung war also séier geléist.