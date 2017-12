© afp

#LeGrandJury "À la rentrée 2018, on va interdire les téléphones portables", dit @jmblanquer — Le Grand Jury (@LeGrandJury) December 10, 2017

De franséischen Educatiounsminister, Jean-Michel Blanquer, huet dës Annonce e Sonnde bei eise Kollegen vun RTL zu Paräis confirméiert.Op d'Fro, "Ginn d'Smartphonen an der Primärschoul an am sougenannte Collège verbueden?", huet de Minister mat engem ganz einfachen "Jo" geäntwert, iert en du präziséiert huet, dass dës nei Reegel vun der nächster Rentrée u gëllt.Dëse Verbuet war e symbolescht Verspriechen an der Campagne vum Emmanuel Macron. Am September zejoert hat de Jean-Michel Blanquer an engem Interview mat der franséischer Zeitung L'Express gesot, dass se am Gaang wieren, mat Elteren a Professeren eng Léisung ze fannen, fir Kanner vun der Oflenkung duerch Bildschiermer a Smartphonen ze schützen.Et muss een op e gemeinsame Nenner kommen, well verschidde Situatiounen nach ëmmer de Gebrauch vum Handy justifiéieren, wéi zum Beispill am Noutfall oder fir pedagogesch Zwecker.Tablette ginn an Europa ëmmer méi dacks a Schoule gebraucht, fir op eng méi modern Manéier léieren a schaffen ze kënnen. Hei ass et eben aneschters, well d'Geräter esou kalibréiert sinn, dass Kanner a Jugendlecher nëmmen domadder schaffe kënnen. D'Oflenkung ass also praktesch onméiglech.De privaten Handy soll awer definitiv doheem bleiwen.