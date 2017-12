Google Datacenter: Terrain fonnt, elo kommen d'Prozeduren. (05.09.2017) Et gëtt en Accord mat allen Proprietären. Uewenaus zu Biissen, um Bousbierg. Elo mussen déi néideg Etüden gemaach ginn: SUP, PAG, PAP, ... Gedold ass gefrot.

No laangen Méint vun Debatten an Diskussiounen ass et elo op d'mannst eng offiziell Annonce: Google kéint effektiv mat deem gréissten Datazenter aus der Groussregioun op Lëtzebuerg kommen. Google Europe mam Siège zu Bréissel huet dës Nouvelle confirméiert.

Et geet ëm de Kaf vun engem Site vun 34 Hektar an der Gemeng Biissen, méi genee um Rouscht. Wuelgemierkt: Google seet, datt ee sech d'Rechter op de Kaf vum Terrain geséchert hätt - ob a wéini dann effektiv de groussen Datenzenter op de Rouscht soll kommen gëtt net präziséiert. Dëst wier domat dee 6. Datenzenter vum Internet-Konzern an Europa - d'Baukäschte ginn op eng ronn Milliard Dollar geschat. Bis zu 300 Aarbechtsplaze kéinte geschaf ginn.

Den Akt schéngt allemol ënnerschriwwen ze sinn - et war jo dem Staat seng Charge, fir all d'Terrainen um "Klengboussbierg" beieneen ze kréien, dat war am September de Fall - sou wéi et deemools RTL gemellt hat. Bis elo huet sech den US-Internet-Grupp mat Sëtz zu Mountain View awer Zäit gelooss, fir de Kaf publique ze maachen. Problemer haten et ewell am Summer ginn, well ee vun de Proprietairen net d'accord war, fir säin Terrain ze verkafen - no längeren Negociatioune war dee Compromis dunn awer zustane komm.

U sech war vun enger "Deadline" fir de 14. Juli Rieds gaangen, bis déi hätte missten d'Terrainen beieneen sinn - Google hat Lëtzebuerg awer nach e Sursis an der Zäit accordéiert; och hat sech de Kommunikatiounsminister Bettel wéinst dësem Dossier Enn September an de Sillicon Valley deplacéiert.

Kritike goufen et natierlech och ewell en vue vun enger méiglecher Implantatioun vu Google hei am Land: ënner anerem war et de Mouvement Ecologique, deen d'ekonomesch Plus-Value vun dësem Projet fir eist Land hannerfrot hat, ëmsou méi den Traitement vun de Google-Donnéen enorm Quantitéiten u Stroum a Waasser brauch - dës Connectivitéite mussen assuréiert sinn.

Bis ewell huet Google 2 gréisser Daten-Zentren zu Dublin, an dann all Kéier Sitten vun Daten-Stockage an Holland, der Belsch a Finnland.