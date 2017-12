© google maps

Et gëtt also onméiglech sech ze verlafen, wann een zum Beispill an enger neier Stad mam Bus ënnerwee ass an d'Arrêtë ginn net ugewisen.Google Maps versprécht, geschwënn ëmmer bei de Leit ze sinn, fir hinne bei all Schratt hëllefen ze kënnen, och am ëffentlechen Transport. Et brauch ee just seng Destinatioun unzeginn. Wann een dës Funktioun aktivéiert, kritt een Notifikatiounen ënnerwee, esou wéi wann ee mam Auto ënnerwee ass.Wat et nach besser mécht, ass, dass d'App engem dann och Bescheed seet, wann et Zäit ass, aus dem Bus erauszeklammen. Alleguer d'Arrêten an d'Linne sollen all am System gespäichert sinn a sollen och reegelméisseg aktualiséiert ginn.Dëst ass eng ganz intressant Funktioun, virun allem wann een an enger onbekannter Stad ënnerwee ass, an de Bus net uweist, wou ee grad ass. Natierlech mussen d'Donnéeë vun de Stied fir de Service disponibel sinn. Dat ass nach laang net iwwerall de Fall.Esou gëtt och dem Foussgänger seng Experienz mat Google Maps benotzt fir de GPS-Service vun der amerikanescher Firma op deem Niveau ze verbesseren, esou dass aner Applikatiounen, ewéi CityMapper dës Donnéeën och iwwerhuele kënnen.