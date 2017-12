© instagram

No enger Partie Tester, déi zanter e Puer Woche lafen, huet Instagram elo decidéiert eng weider Etapp an hirem System ze konkretiséieren. Et kann een elo Hashtags abonnéieren, fir säi Feed méi intressant a méi komplett ze maachen.Wann ee keng Kollegen huet, déi ee ka suivéieren, kann een nach ëmmer op d'Hashtags zeréckgräifen. Am Test zanter November bei verschidde Leit, gouf d'Optioun elo bäi all Utilisateur erweidert.Duerch d'Sichfunktioun oder wann een op den Hashtag vun enger Publikatioun klickt, kann een elo déi Sujeten verfollegen. Zum Beispill, wann een #luxembourg oder #lëtzebuerg antippt oder fënnt, da kritt een déi intressantst Biller gewisen, och wann een den Auteur net kennt.Duerch Algorithmen sicht de soziale Reseau déi Biller eraus, déi fir all Mënsch am Beschte passen. Eleng den #goldenretriever zielt méi wéi 11 Millioune Biller, do geschitt also eng clever Selektioun, ier een déi passend Biller proposéiert kritt. Et kann een och Bescheed soen, wann eng Foto engem net onbedéngt gefält, esou léiert de System fir zukünfteg Propositiounen.Esou kann Instagram, eng Filial vu Facebook, d'Dauer eropsetzen déi hir Memberen op der App oder um Site verbrauchen. D'Zil ass hei de Marken eng nei Manéier ze proposéieren fir hir Produiten no vir ze setzen an awer gläichzäiteg qualitativ intressant Publikatiounen ze proposéieren.