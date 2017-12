© afp

Disney huet en Donneschdeg e Groussdeel vun 21st Century Fox vum Mediemagnat Rupert Murdoch ofkaaft. Fir ëmgerechent 44,3 Milliounen Euro ass den Deal iwwert den Dësch gaangen.



Zu 21st Century Fox gehéieren eng Hellewull bekannt Tëléschaînen a Filmstudioen, wéi zum Beispill Fox Networks, Sky, Fox Searchlight Pictures an 20th Century Fox. Déi bekannt Noriichtechaîne Fox News an hir regional Tëléschaîne sollen allerdéngs am Murdoch senger Hand bleiwen.



Mat dëser Transaktioun gehéieren ënner anerem elo d'Simpsons an d'X-Men zu Disney. Disney wëll esou géint Medie-Giganten wéi Netflix an Amazon Prime an d'Offensiv goen. Als Deel vun hirem Ausbau soll deemnächst och en eegenen Disney-Streamingdéngscht online goen.