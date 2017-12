© AFP

Dat sot de Xavier Bettel um Bord vum EU-Sommet zu Bréissel géintiwwer der däitscher Noriichtenagence dpa.



Ob Digitalwirtschaft op hirem Ëmsaz amplaz um Gewënn besteiert gëtt, misst d'Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung decidéieren, sou de Lëtzebuerger Premier. Och d'USA zielen dozou.



De Xavier Bettel geet dovun aus, dass d'OECD, de Kader ka setzen. Mir kéinten eis allerdéngs keng Reegele ginn, déi eis Kompetitivitéit an domat indirekt eise Wuesstem bremsen an esou eisen Aarbechtsmaart benodeelegen.



Aktuell läit de Grand-Duché am Clinch mat der EU-Kommissioun, well Lëtzebuerg refuséiert ronn 250 Milliounen Euro u Steiere vun Amazon, déi hiren europäesche Siège hei am Land hunn, zeréckzefuerderen.



De Grand-Duché ass zesumme mat Irland, Holland a Malta géint eng Propos vun der EU-Kommissioun, d'Digitalwirtschaft no Ëmsaz ze besteieren. Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker hat am November dëse Refus vu Lëtzebuerg "als historesche" Feeler kritiséiert.