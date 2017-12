© afp

Bitcoins sinn am Ament ganz populär. De Cours vun der Kryptowährung stoung ufanks vum Joer nach bei ëmgerechent ronn 1.000 Dollar, Ufank Dezember ass en elo op e Rekordchiffer vu bal 20.000 Dollar geklommen.



Während déi relativ nei Währung an Europa nach mat enger gewësser Skepsis gesi gëtt, si Bitcoins um asiatesche Maart schonns zanter enger Zäit méi geleefeg. Eng japanesch Firma, déi Internetservicer ubitt, wëll senge ronn 4.000 Employéen an Zukunft d'Optioun bidden, en Deel vun hirer Paie a Bitcoins bezuelt ze kréien.



Bitcoin bleift allerdéngs och an Asien gréisstendeels éischter eng spekulativ Investitioun, wéi eng tatsächlech Währung.