Zu Washington gouf et Protester, nodeem hei iwwer d'Ophiewe vun der Netzneutralitéit diskutéiert gouf. © AFP (Archiv)

Ausgang vun hirem Communiqué ass, wat rezent an den USA geschitt ass. D'Land huet den Drock vun de grousse Multinationalen noginn, fir d'Netzneutralität opzehiewen an eben net all User am Internet d'selwecht ze behandelen, sou heescht et am Communiqué.Als Beispill huelen déi dräi Organisatiounen eng Autobunn, wou en Auto vun all Mark dierf all Spur benotzen. Dat wier an dësem Fall d'"Netzneutralitéit". Géif déi opgehuewen, dierfte just nach bestëmmte Marken d'Iwwerhuelspur benotzen.Sollt déi Neutralitéit am Netz opgehuewe ginn, kéint dat bedeiten, datt vill Leit fir vill Servicer, vun E-Maile liesen bis Netflix kucken, extra bezuele missten, esou de Communiqué. Och kleng Entreprisen oder Start-Ups wiere par Rapport vu grousse Konzerner benodeelegt.De Chaos Computer Club Lëtzebuerg, d'Frënn vun der Ënn an d'Freifunk Lëtzebuerg hiewen dann och ervir, datt sech d'EU-Kommissioun fir eng Netzneutralitéit an der EU ausgeschwat huet.