Ouni z'iwwerleeën, gëtt elektroneschen Offall op der ganzer Welt produzéiert. Verschidden Experte schwätzen esouguer vun enger regelrechter Lawin, déi iergendwann déi ganz Äerd wäert begruewen.2016 huet dës Verschmotzung e Rekord gebrach: 44,7 Milliounen Tonnen Dreck, dat sinn e bësse méi wéi 6,1 Kilogramm pro Awunner. Fir op esou e Gewiicht ze kommen, misst een ongeféier 9.100 Rout Brécken openeen tässelen. Eng Katastroph fir d'Ëmwelt, déi mat der Zäit nach méi schlëmm misst ginn.Der Internationaler Unioun fir Telekommunikatiounen no misst de Volume vum Offall, deen duerch Technologie produzéiert gëtt, nach ëm 17% bis 2021 klammen.Am Moment ginn nëmmen 20% vun dësem neien Dreck recycléiert. De Rescht gëtt meeschtens verbrannt oder an Deponië geliwwert, wou se an der Natur leie bleiwen, ouni déi néideg Behandlung ze kréien.An Ozeanien ass d'Produktioun vun elektroneschem Offall pro Awunner déi héchst: 17,3 Kg an nëmmen 6% dovunner gëtt hei gesammelt a recycléiert.Europa ass zwar nach kee Musterschüler, awer um gudde Wee dohinner mat 37% Recycling an deem Beräich. Amerika huet et lescht Joer op 17% an Asien op 15% bruecht. Deen Deel vun der technologescher Revolutioun muss sech onbedéngt entwéckelen, allerdéngs mengen d'Spezialisten, dass et hei vill ze lues weidergeet.