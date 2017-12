© afp

Fir unzefänke muss ee ganz éierlech sinn: d'Online-Shopping Firma war net extrem inspiréiert, fir en Numm ze fannen... Oder soll et just eng Provokatioun sinn? Zwee Brevete sinn op alle Fall viru Kuerzem deponéiert ginn an hir Nimm sinn zimlech kloer: "Amazontube" an "Opentube". Amazon wier also am Gaangen, fir un enger Alternativ zu der Videoplattform ze schaffen.D'Beschreiwung ass kloer: "Eng Datebank mat Audio, Video an audiovisuellem Contenu, déi um Internet disponibel ass an vun all Mënsch benotzt ka ginn." Am Mee dëst Joer gouf dës Demarche ënnerholl, déi de 5. Dezember ageschriwwe gouf. Domain-Nimm wéi "AlexaOpenTube.com", "AmazonAlexaTube.com" an "AmazonOpenTube.com" goufen och vun Amazon deponéiert.Dës Entscheedung kënnt elo quasi während dem Klengkrich, deen et momentan tëscht Amazon a Google leeft. Déi gréissten E-Commerce-Säit refuséiert, Produiten ze verkafen, wéi "Google Home" an "Chromecast", well se eng Gefor fir hir eege Produiten "Echo" a "Fire TV" duerstellen. Als Revanche gouf de YouTube-Service (deen zu Google gehéiert) vum "Echo" erofgeholl. Op "Fire TV" kéint et den 1. Januar 2018 geschéien.De Monopol vu Youtube ass awer am grousse Ganzen och fir seng Partner eng problematesch Situatioun. All Mënsch hänkt vun der Plattform of. Et wier also net vu Muttwëll, wann Amazon een eegene Service géif bréngen, an esou eng kredibel Léisung fir all déi Partner offréiert, déi eng Alternativ zu Google sichen.Verschidde Spezialiste si sech awer net sécher, ob d'E-Commerce-Säit wierklech eng nei Video-Plattform lancéiere wäert, oder ob et sech just ëm eng Aktioun handelt, fir Google z'erféieren a fir méi Gewiicht an de Verhandlungen ze hunn.Ausserdeem huet Amazon virun e puer Deeg annoncéiert, dass "Chromecast" an "Apple TV" nees an hirem Buttek ze kafe wieren. Een Zeeche fir ze weisen, dass awer alles net esou schlëmm ass?