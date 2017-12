© AFP

Offiziell mécht d'Entreprise dëst, fir d'Liewensdauer vun den Handyen ze verlängeren. Dat Ganzt leeft iwwer en Update, deen nieft den neie Funktiounen och dofir suergt, datt d'Apple Gerät net méi déi selwecht Vitess huet, wéi säi Besëtzer dat gewinnt ass. Duerch dës Ännerung, géif d'Gerät nach méi laang kënne lafen, d'Batterie géif geschount an d'Gerät soll och manner dacks ofstierzen. Aktuell wiere verschidde Modeller vum iPhone 6 a 7 betraff.Ma an den USA gouf elo schonn déi éischt Sammelklo géint d'Entreprise agereecht. D'Leit reprochéieren Apple, datt si dëse speziellen Deel vum Update ouni d'Wëssen an d'Zoustëmmung vun de Besëtzer vum Handy op d'Geräter gespillt hunn. Weider heescht et, datt een doduerch, datt een al Geräter manner attraktiv mécht, d'Leit dozou wëll drängen, fir en neien iPhone ze kafen. Dëse Schratt ass fir d'Modeller 6 a 7 nämlech grad zu deem Ament komm, wéi Apple den iPhone 8 an iPhone X op der Maart bruecht huet.Kritik vun de Leit gëtt et, well si net nëmmen net gefrot goufen, mä datt et hinnen och net méiglech ass, fir manuell dësen Update auszeschalten. Si schwätzen dowéinst an hirer Klo vun engem Wäertverloscht a fuerderen d'Recht op en Ëmtosch fir déi "absichtlech beschiedegt" Geräter, well d'Gerät doduerch net méi déi Leeschtung bréngt, déi Apple hinne beim Kaf versprach huet.