Fir d'Leit, déi op Facebook aktiv sinn, ass et geschwë méiglech, déi Musek fräi ze benotzen, déi zum Portefeuille vum Universal Music Group gehéiert. Et däerf een also een Titel posten, verschaffen oder verschécken, ouni Angscht ze hunn, bestrooft oder wéinst Copyright zenséiert ze ginn.De soziale Reseau ass net déi eenzeg Sektioun, déi am Deal betraff ass, well den Chat-Service Messenger esou wéi d'Foto-App Instagram oder d'virtuell Realitéit-Plattform Oculus ochvun dëser neier Zesummenaarbecht profitéiere wäerten.De Pressecommuniqué vun Universal versprécht, dass dësen Accord vill méi wäit wäert goen an "nei online musikalesch Experienzen" soll spéider proposéieren. Facebook soll och an enger zweeter Phase eng online Datebank vu Lidder opmaachen mat soziale Funktiounen, déi een neien Niveau sollen erreechen.Fir Universal ass et eng ganz kloer Manéier, de Lien tëscht Kënschtler a Fans ze verstäerken. Dësen Accord suergt fir eng radikal a permanent Promotioun, och wann d'Detailer vum Kontrakt net gewosst sinn.Virun e puer Deeg gouf och tëscht dem Label an der Video-Plattform Youtube een aneren Accord ënnerschriwwen, keen Zoufall, wann een déi nei Politik vun der weltwäit gréisster Plackefirma versteet: D'Benotzen vun hirer Musek esou vill wéi méiglech ze reguléieren, virun allem vis-a-vis vu Streaming-Säiten an soziale Reseauen.Fir Facebook ass et een éischte Schratt an der Musekswelt, e Wee, fir seng Utilisateuren nach méi an déi verschiddenst Communautéiten ze implizéieren an esou nach méi Leit unzezéien. Et gouf och Zäit, well déi aner 3 Protagoniste vum Web sech hiren Deel vum Kuch virun enger Zäit geséchert hunn: "Google Music", "Amazon Music" oder och nach "Apple Music". Op d'mannst kann ee soen, dass d'Reaktioun vum soziale Reseau déi musikalesch Landschaft wäert aneschters gestalten.