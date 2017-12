© afp

Viru 5 Joer bei der Investitur vum President Xi Jinping goufen d'Kontrollen um Internet nach méi streng, obwuel d'Verteideger vun der Meenungsfräiheet d'Situatioun schaarf veruerteelt hunn. Peking schwätzt vu néidege Mesuren, fir pornographesch oder gewalteg Contenuen um Internet ze verhënneren an esou déi national Sécherheet, mat der sozialer Stabilitéit, garantéieren.



Et weess een allerdéngs net, wéi eng "Konten" zougemaach goufen, Präzisiounen goufen et vun der offizieller Agence net, mä et denkt een dass et sech hei ëm etlech sozial Reseauen handelt.



Fir dëse Rapport gouf och e Sondage organiséiert. Fir méi wéi 90% vun de befrote Persounen ass dëst eng gutt Aktioun, déi vun der Regierung um Internet gefouert gëtt. 63,5% sinn der Meenung, dass béisaartege Contenu an de leschte Joren ofgeholl huet, esou de Wang Shengjun, Vizepresident vum permanente Comité am Parlament.



A China ass den Zougang zu auslänneschen Medien, Sichmaschinnen oder soziale Reseauen wéi Facebook oder Google komplett verbueden.