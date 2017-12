© afp

Och hei zu Lëtzebuerg gëtt d'Tendenz ëmmer méi grouss, fir Kaddoen, déi een net onbedéngt hale wëll, ze verkafen. Et kann ee se och ganz einfach un déi Persoun zréckginn, fir se ëmgetosch ze kréien oder se halen a Suen dofir kréien. Mëttlerweil gehéiert dat zu de Gewunnechten no Chrëschtdag.A Frankräich gouf dëse Mount eng Etüd fir Priceminister organiséiert, eng bekannt E-Commerce-Säit, iwwer de Verkaf vu Chrëschtkaddoen, an et stellt sech eraus, dass 46% vun eisen Nopere schonn an där Situatioun waren an et och gären zouginn. Zu der Zuel gehéieren och déi Leit, déi ouni Problem esou een onerwënschte Kaddo verkafe géifen. D'Zuelen an Däitschland leien e bësse méi déif bäi ronn 40% vun de Leit.Den éischte Grond fir dës Entscheedung ass einfach, well de Kaddo engem net gefall huet, dat fir 38% vun de befrote Leit. Duerno kommen onnéideg Geschenker bei 35% vun de Fäll an op der 3. Plaz eng Saach, déi een net onbedéngt wéilt ewechgeheien (32%). Eng aner Etüd, déi fir eBay duerchgefouert gouf, confirméiert eng predominant Situatioun, wou engem de Kaddo net gefall huet, fir en dann weider ze verkafen.Lescht Joer huet déi Plattform iwwer 100.000 nei Annoncen een Dag no Chrëschtdag opgeholl a méi wéi 3 Milliounen Annoncen, déi mam Verkaf vu Kaddoen a Relatioun ware bis Mëtt Januar. De 25. an 26. Dezember dëst Joer kéinten esou ronn 700.000 nei Annoncen eleng op eBay publizéiert ginn.Dëst ass eng ganz einfach Léisung, fir déi iwwerflësseg Kaddoen lass ze ginn, a sech gläichzäiteg e puer Suen dobäi ze verdéngen. Dofir ginn et ganz vill verschidde Säiten, wéi Le Bon Coin a Frankräich, dhd24 oder och nach quoka bäi eisen däitschen Noperen.Fir dass dës Aktioun bis zum Schluss klappt, soll een e puer Reegelen respektéieren, wéi zum Beispill, de Géigestand net aus der Verpackung erauszehuelen. Technesch Detailer kéinten an der Annonce präziséiert ginn, an et soll een natierlech kucken, wéi vill de Produit nei kascht hätt, fir duerno eng Reduktioun ze proposéieren. Esou ass ee (bal) sécher, dass ee seng Wuer och verkaf kritt. Gutt Fotoe soll een natierlech net vergiessen.Da ginn et och aner Léisungen, wéi zum Beispill den Online-Tosch oder, méi klassesch, d'Weiderverschenke vum Kaddo. Et gi ganz vill Leit dobaussen, déi keng Kaddoen fir Chrëschtdag kruten, och hei zu Lëtzebuerg. Associatioune freeë sech ëmmer iwwer spontan Donen, déi se dann un aner Leit weidervermëttele kënnen.Dofir ass jo och Chrëschtdag do, fir engem eng Freed ze maachen...