Ganz am Ufank goufe ganz einfach LEGO-Steng benotzt, fir d'Maschinn ze bauen. De kreative Papp, deen Ingenieur vu Beruff ass, wollt onbedéngt esou eng Paangecher-Maschinn fir seng zwou Duechteren un d'Goe kréien.No 6 Méint koum déi alleréischt Versioun eraus, déi och tatsächlech funktionéiert huet. Den Design war net onbedéngt dee schéinsten, awer et konnt ee ganz kreativ Paangecher domadder virbereeden. Duerno koumen aner Modeller op den Dësch, wou Technik an Design däitlech verbessert goufen.D'Maschinn ass schonn duerch vill Expoen a Foirë gereest, fir all Kéiers mat der Begeeschterung vum Public erauszekommen. Zum Schluss huet eng erfollegräich Kickstarter-Campagne déi néideg Suen zesummebruecht, fir se a gréissere Quantitéite bauen a se och iwwerall op der Welt liwweren ze kënnen.Den Apparat schafft wéi een 3D-Printer, ausser, dass hei Deeg direkt op eng waarm Pan geluecht gëtt. D'Maschinn kritt d'Form iwwer eng SD-Kaart geliwwert, kuckt, dass d'Hëtzt richteg agestallt ass a kacht dat Ganzt vum selwen. Et muss ee just drun denken, fir se zum richtegen Zäitpunkt ëmzedréinen.Duerno kann een zum Beispill een Eiffeltuerm, een Dinosaurier, een Auto, d'Skyline vun enger Stad oder och nach eng Kaz op den Teller zerwéiert kréien. E Genoss fir d'An a fir déi jonk (oder manner jonk) Gourmangen, déi heiansdo op kreatiivt Iesse stinn!D'Online-Communautéit ass fir den "PancakeBot" scho ganz aktiv, mat Formen an Designen, déi ee gratis vun der offizieller Säit erofluede kann. Natierlech kann een och seng eege Kreatiounen eraschécken, fir dass aner Leit déi spéider iesse kënnen.Den éischten Modell, awer och d'Versioun 2.0 vun dësem "PancakeBot", kritt ee fir just ënner 300 Dollar, dat si ronn 250 Euro.