Dëse Projet funktionéiert wéi Waze, wou all Automobilist seng Experienz mat der Communautéit deele kann. Hei kann all Chauffeur de schlechten Zoustand vun enger Strooss mellen. D'Informatioune ginn un déi responsabel Autoritéite weidergeschéckt.Fir dës Associatioun ass den Zoustand vun der Strooss a Frankräich responsabel fir bal d'Hallschecht vun allen Accidenter. Mat dëser App kënnen d'Leit, déi ënnerwee si mam Auto, mam Camion, mam Vëlo oder mam Moto e Problem mellen: Lächer, Bëls, knaschteg oder futtis Panneauen, Rëss am Tapis, deforméiert Stroossen, an esou weider.Dës Méiglechkeet soll virun Allem intuitiv an einfach si fir de Benotzer. Nëmmen esou kënnen d'Leit och massiv matmaachen a gläichzäiteg den Autoritéite weisen, dass do nach vill Aarbecht um Terrain ass.Hei ginn d'Gemengen, d'Gemengesyndikater, d'Departementer oder esouguer de Staat direkt ugeschwat. All Degradatioun vun enger Strooss gëtt als Warnung un déi kompetent Autoritéit geschéckt. Op der App gëtt och eng Kaart ugewisen, wou all déi Plazen nach eng Kéier markéiert ginn. Et gesäit een iwwregens och, ob de Problem scho geléist ginn ass, ob e Schantjen existéiert oder ob nach guer näischt ënnerholl ginn ass.Zanter 2 Joer goufen op der Plattform méi wéi 30.000 Problemer gemellt. Mat der App soll et hoffentlech nach méi kloer ginn, wou Aarbechten wierklech néideg si bei eisen Noperen.