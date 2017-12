© afp

U sech hunn déi zwou Gesellschaften näischt mateneen ze dinn. Allerdéngs wäerten se zesumme schaffen, fir nei Zorte Béier ze kreéieren. D'Zil ass an deem heite Kontext, d'Phas vun der Recherche a vun der Entwécklung zäitlech ze reduzéieren. Am Moment dauert et tëscht 8 a 24 Méint.D'Konzeptioun implizéiert vill Maschinnen, fir etlech Ingredienten ze moossen, awer och vill Mënschen, déi de richtegen Aroma an de speziellen Touch vun neien Zorten Hief sichen. Fir dëse Prozess méi séier un d'Goen ze kréien, huet Carlsberg d'Universitéit vun Aarhus an Dänemark ëm Hëllef geruff. Hir Chercheuren hu Sensoren entwéckelt, déi genau de speziellen Aroma a Geschmaach detektéiere kënnen. Déi Technik kéint bis zu 30% vun der Zäit spueren.D'Informatiounen, déi hei gesammelt ginn, mussen awer analyséiert an interpretéiert ginn, fir zu engem Resultat ze kommen, wat duerno an der Produktioun vum Béier ka gebraucht ginn. De Béierproduzent huet also u Microsoft an u hir Expertis am Beräich vun der kënschtlecher Intelligenz geduecht. Dës soll d'Informatioune méi séier klasséieren, fir méi séier un e Resultat ze kommen.Bis zu 3 Joer laang sollen Tester mat dëser Method gemaach ginn, bis dass e kommerzielle Produit kéint erauskommen. 3,8 Milliounen Euro goufen hei vun der Mark investéiert, mat Hëllef vun engem däneschen Innovatiounsfong, dee bäi 2,4 Milliounen Euro louch.2021 kéint een also eng fonkelnei Zort Béier ze schmaache kréien, déi mat Hëllef vun enger kënschtlecher Intelligenz entwéckelt gouf. Op d'mannst kann een da soen, dass de Goût vum Béier vun enger Maschinn entworf ginn ass. Egal ob Mënsch oder Maschinn, et soll een Alkohol ëmmer mat Virsiicht genéissen, virun allem wann een duerno selwer fiert. Vläicht ass et aneschters, wann d'Autoen ouni Chauffeur fueren, mä esouwäit si mer nach net!