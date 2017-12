© afp

Et wier e gudde Virsaz fir dat neit Joer: Einfach emol de Smartphone ausmaachen, de Laptop ewechleeën a sozial Medie lénks lei loossen. Enger neier Ëmfro no hu 44% vun den Däitsche schonns eng Kéier esou een Technologie-Regime gemaach, während 38% vun de Befrote sech esou eppes guer net virstelle kënnen.



Laang halen et déi meescht allerdéngs net aus. "De Smartphone just een Owend net an de Grapp ze huelen, ass fir vill eng richteg Erausfuerderung", esou de Bernhard Rohleder vum Digitalverband Bitkom. Ronn 9% hunn uginn, reegelméisseg fir e puer Stonnen op digital Medien ze verzichten, während all fënnefte schonns eng Kéier fräiwëlleg iwwert een oder och e puer Deeg net erreechbar war.