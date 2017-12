© afp

De Schongfabrikant Birkenstock huet virum Landesgeriicht zu Düsseldorf erwierkt, datt Amazon am Bezuch op d'Firma keng sougenannt "Tippfeeler-Reklamm" méi op Google dierf schalten.Amazon hat deemno eng Partie Annoncen ëffentlech gemaach, déi Verbraucher op Säite vu Birkenstock-Imitater op Amazon bruecht hunn, wa se den Numm vum Produit falsch geschriwwen hunn. Wien also "Briekenstock" oder "Birkenstok" a seng Sichmaschinn aginn huet, ass deels och op Säite vu Fälschungen op Amazon gelant.D'Geriicht huet heiranner Bedruch gesinn, well et fir d'Konsumente schwéier ze erkenne wier, datt et sech bei den Offeren net ëmmer ëm echt Birkenstock-Produiten handele géing.Birkenstock huet siwe Joer mat Amazon zesummegeschafft, mä huet de Verkaf beim Online-Shop agestallt, nodeems ëmmer méi Amazon-Clientë gefälschte Schong un de Service-après-vente vu Birkenstock geschéckt hunn."D'Leit hunn natierlech gemengt, si hätten Orginalschong kaf, dobäi waren et just bëlleg Kopien. Dat ass e risege Problem. Erklär esou engem Client emol, firwat mer säi Schong, deen en an engem angeblech seriöen Amazon-Shop kaaft huet, net reparéiere kënnen", esou de Birkenstock-Chef Oliver Reichert. "Spéitstens du war fir eis kloer: Elo ass et genuch."