Et gouf och Zäit, endlech krut de Public méi Detailer zu dësem Konzept-Auto geliwwert, no der éischter Presentatioun zu Frankfurt virun 2 Joer. Et gëtt den alleréischten Elektro-Auto vun der däitscher Mark awer net de Leschten, esou deemools den Dr. Wolfgang Porsche, President vum Conseil vu Porsche.Dësen neie Modell, dee voll-elektresch gëtt, baséiert op 2 Motore mat enger revolutionärer Batterie ënner dem Buedem vum Auto fir e perfekt Gläichgewiicht ze assuréieren. Den "Mission E" soll d'Lach tëscht dem Panamera an dem 911 zoumaachen.Eng fonkelnei Technik wäert et méiglech maachen, dës 800V-Batterie zu 80% a knapps 15 Minutten opzelueden. Allerdéngs muss een eng speziell Borne hunn, déi et am Ufank nëmmen an Däitschland gëtt. Soss proposéiert och den Autosproduzent eng Induktiounsplack als Alternativ, iwwer déi een den Auto parken an esou automatesch luede kann.De Sportsauto gëtt also 100% vu Stroum versuergt, wat keen Impakt op d'Performancë vum Auto huet: vun 0 op 100 km/h an 3,5 Sekonnen a vun 0 op 200 km/h an 12 Sekonnen. Porsche bleift also ganz kompetitiv a senge Beräicher Vitess a Sécherheet. Den Auto packt et op eng Autonomie vu 500 km, da muss ee wuel net onbedéngt permanent ze vill Gas ginn.Den Design gesäit vir, dass den Auto extrem liicht bleift an eng maximal Héicht vun 130 Zentimeter huet. Och esou niddreg kënnen hei bis zu 4 Persoune Plaz huelen. Bannendra gouf alles op de Chauffeur geriicht: De System, fir den Auto ze kontrolléieren, den Tableau de Bord an d'Ecrane riichte sech no him, an all Positioun oder Beweegung. Eng 3D-Sequenz erkennt, wéi d'Persoun sëtzt oder sech beweegt, a passt all d'Apparater automatesch un, fir dass d'Visioun am beschte passt. Säitespigel goufen zum Beispill och mat Kameraen an Ecranen ersat, fir eng optimal Kontroll ze garantéieren.Fir de Präis muss een nach e bësse waarden, fir eng konkret Iddi ze kréien, mä verschidde Rumeure schwätzen vu ronn 66.000 Euro fir de Basismodell. Et gi verschidde Versioune proposéiert: 2 oder 4 Dieren, mat méi oder manner Optiounen, wéi bäi all aneren Auto och.Fir 2019 misst en also do sinn, den éischten Elektro-Auto vu Porsche.