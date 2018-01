© afp

No de spektakulären Attacken duerch Viren ewéi Wannacry an NotPetya, déi eng grouss Zuel vun Entreprisen am Fréijoer paralyséiert hunn, kéint et gutt sinn, dass Piraten am neie Joer aner Pläng vir hunn. Spezialisten an der Sécherheet um Web sinn der Meenung, dass hir Aarbecht bis elo geklappt huet an dass se kee Grond hu fir opzehalen.

Cyber-Kriminelle wäerte méiglecherweis aner Ziler sichen, grouss Firmen zum Beispill, déi se da manner dacks attackéieren, awer wou se méi grouss Léisegelder wäerten verlaange kënnen. Verschidde Firmen hu schonn e Stock vu Bitcoins virbereet am Fall vun esou enger Attack, esou e Spezialist bäi KPMG.

Een anert Suergekand ass a bleift den Domän vu connectéieren Objeten. Intelligent Maschinne schwätzen ëmmer méi mateneen an dës nei Kommunikatioune stellen all Kéier nei Weeër duer, fir sech eranzeschläichen.

D’Mëschung tëscht dem privaten an professionelle Gebrauch vum Reseau zwéngt zu ville Gedanken um Niveau vun der Sécherheet. Duerch d’Benotze vun engem connectéierten Objet doheem, kéint een duerch de Laptop oder den Tablett sech an de Reseau vum Employeur infiltréieren, esou Rapporte vu Fortinet oder Trend Micro. Hei gëtt den Terrain méi grouss gemaach, wou eng Attack geschéie konnt, also gëtt d’Aarbecht vu Pirate méi liicht.

Wann ee vun doheem aus schaffe wëll, ass et och eng Augmentatioun vun den Dieren, déi een um Netz opmécht, virun allem op engem Reseau, dee vläicht net esou geséchert ass, wéi e sollt sinn. Esou kéint och engem säi Computer onfräiwëlleg gehackt ginn, fir zu enger ganz diskreter Arméi vu "Roboter" ze gehéieren. Dës "Botnets", och "Zombie" genannt, verwandele sech ouni dass een et mierkt an eng Arméi, déi zu all Moment prett ass, béisaarteg Aktiounen um Netz ze lancéieren.



D'Cloud gëtt och ëmmer méi problematesch mat ëmmer méi Firmen, déi hir Donnéeën op engem externe Reseau stockéieren. Uber gouf zum Beispill iwwer dee Wee gehackt an d’Informatioune vu 57 Millioune Usere goufe geklaut. Am Oktober zejoert koum och d’Nouvelle, dass verschidde Wifi-Protokoller e Problem an der Sécherheet hunn, wat d’Piraten natierlech intresséiere wäert, fir duerch esou Transmissiounen un E-Mailen, Infoe vu Kreditkaarten oder och nach Passwierder ze kommen.

No Wannacry an NotPetya kéinten d’Attacken nach méi originell ausfalen, mat Hëllef vun den neisten Technologië wéi "Machine Learning", der Manéier, wéi kënschtlech Intelligenz léiere kann an esou automatesch méi klassesch Sécherheetssystemer täuschen.

Professioneller, déi och hir Produiten am léifste wëlle verkafen, bestätegen, dass all System hautdesdaags muss op den Neiste Stand geséchert ginn. Déi grouss Attacken d'lescht Joer waren duerch esou Lächer an der Sécherheet méiglech. Déi Panne waren och bekannt, awer net behandelt ginn.

Nei Gesetzer gesi vir, dass d’Entreprisë sech besser virbereede sollen am Fall vun enger Attack, mä d’Autoritéite fäerten nach ëmmer, dass wichteg Infrastrukturen och eng Kéier am Viséier vun Hacker stinn - wéi Spideeler, Atomkraaftwierker oder d’Eisebunn.